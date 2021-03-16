Медведчук обжаловал санкции

Медведчук оспаривает введенные против него санкции в суде. Фото: Facebook

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обжаловал введения против него санкций.

Соответствующий иск получил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иску присвоили регистрационный номер дела - № 9901/73/21.

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"Иск оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в силу решения СНБО о санкциях в отношении Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука, которые ввел в действие указом президент Владимир Зеленский. Причиной санкций является финансирование терроризма.