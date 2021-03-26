Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - Схемы

Медведчук получил нефтяной бизнес в России. Фото: РБК

Семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения революции Достоинства, в первые дни оккупации Крыма за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России.

Официальные документы кипрских компаний свидетельствуют о том, что 27 февраля 2014 года - в день захвата парламента Крыма "зелеными человечками" - семьи Медведчука и Козака стали совладельцами Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, получив 42% предприятия за 40 тысяч долларов, говорится в расследовании программы Схемы и международного проекту расследования коррупции и организованной преступности Российские деньги, украинская политика.

Также семья получила под контроль 60% фирмы НЗНП Трейд, которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России за 1000 долларов. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 000 000 тонн нефти.

И Новошахтинский завод нефтепродуктов, и НЗНП Трейд до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

"Завод, который дает миллионные дивиденды, и в который Кислов инвестировал миллионы долларов, было продано компаниям Лавренюк и Марченко за сумму около 40 000 долларов, это почти даром", - отметила в комментарии журналистам аналитик ОО Центр противодействия коррупции Антонина Волкотруб, проанализировав документы.

По оценкам журналистов-расследователей, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям дивиденды в размере более 100 000 000 долларов.

Сами нардепы Медведчук и Козак не ответили на запросы журналистов.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. Под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.