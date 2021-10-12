Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына

Мать Антона Полякова поблагодарила за поддержку. Фото: скриншот с видео

Мать народного депутата Антона Полякова поблагодарила всех, кто поддержал их семью после трагедии.

Соответствующее видео обнародовали в Facebook покойного нардепа.

"Семья народного депутата Антона Полякова благодарит всех, кто поддержал их в сложной ситуации. Вечная и светлая память Антону Полякову", - говорится в описании видео.

Его отсняли на кладбище "Яцево" у могилы 33-летнего политика.

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"Вчера (11 октября. - Gazeta.ua) мы похоронили сына Антона. Хочу сказать спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", - сказала женщина у могилы сына.

Похоронили политика в родном Чернигове. Церемония прощания прошла в местной филармонии. Проводить в последний путь нардепа пришли более 100 человек, среди которых и народные депутаты.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДР. "Скорая" не смогла его реанимировать. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Назначили дополнительные экспертизы. Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова. Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравление.