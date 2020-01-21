Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства - Jamestown Foundation

Аналитический центр Jamestown Foundation назвал Оксану Маркарову наиболее опытным возможным кандидатом на пост главы правительства. Фото: Еспресо.TV

"Если премьер-министр Гончарук в конечном итоге уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства", - говорится в обзорной статье авторитетного аналитического центра Jamestown Foundation, посвященной украинскому правительственному кризису.

В тексте отмечается что за время пребывания на посту министра финансов Оксане Маркаровой удалось значительно снизить внешний долг (с 60% до 50% ВВП за два года), а также существенно снизить стоимость обслуживания долга.

"Украина теперь должна продолжить реструктуризацию экономики, включая создание условий на открытом рынке для пахотных земель, внедрение эффективных методов борьбы с коррупцией и реформирование налоговой системы", - говорится в статье о задачах будущего правительства в экономике Украины.

Напомним, что 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

После этого министры начали писать посты в соцсети в поддержку Гончарука.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь Зеленский записал видео своей встречи с Гончаруком. Сказал, что решил дать премьеру еще один шанс, и объяснил, что такое "нормальные зарплаты" в правительстве.

Jamestown Foundation входит в число десяти наиболее влиятельных "мозговых центров" (Thank Tanks) Вашингтона, специализирующихся на вопросах безопасности и геополитики. Он считается одним из наиболее авторитетных в анализе Евразии. В его состав входят государственный деятель Киссинджер, бывший президент Клинтон, а также ряд ведущих политических аналитиков и профессоров ведущих университетов США.