Макрон договорился с Зеленским и Путиным о встрече на уровне министров

Макрон анонсировал встречу на уровне министров иностранных дел. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Он об этом сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-германского совета министров, передает РБК-Україна.

Макрон сообщил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным. Ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

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"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - заявил президент Франции.

Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. Трехсторонняя контактная группа должна проводить переговоры в нейтральной стране, например Швейцарии или Финляндии.