Люди Зеленского тайно встречались с украинскими олигархами - "Схемы"

Журналисты поймали членов команды президента Владимира Зеленского на встречах с украинскими олигархами.

Члены команды президента Владимира Зеленского тайно встречались с украинскими олигархами и бизнесменами: Игорем Коломойским, Валерием Хорошковский, Артуром Мхитаряном.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы".

С указанными лицами встречались первый помощник президента Сергей Шефир, Андрей Смирнов, заместитель руководителя Офиса президента Андрея Богдана, премьер-министр Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков.

28 октября поздно вечером Шефир встречался с Игорем Коломойским. Эту встречу он отрицает. Зато олигарх подтвердил, что видел помощника президента. Но отметил, что он посещал не его, а бизнес-партнера по "95 квартала" Тимура Миндича.

Журналисты также зафиксировали встречу Авакова с тем же Коломойским. Последний объяснил это "старой дружбой".

Кроме этого, в конце августа Игорь Коломойский встречался с уже бывшим генпрокурором Юрием Луценко. Днем ранее Рада приняла его отставку. На этой же встрече присутствовал Игорь Палица, народный депутат и бизнес-партнер Коломойского.

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30 октября "Схемы" заметили автомобиль заместителя руководителя Офиса президента Смирнова у офиса Валерия Хорошковского, бывшего главы СБУ времен Януковича, что недавно вернулся в Украину. Заместитель Богдана отказался комментировать возможную встречу с Хорошковским. Хотя сам бизнесмен не опроверг этот факт.

17 сентября, около 22:00, к дому правительства наведывался столичный застройщик Артур Мхитарян. Тогда же Мика Фаталов, участник "95 квартала", который был вместе с бизнесменом на встрече с премьером, подтвердил, что Гончарук и Мхитарян действительно имели разговор.