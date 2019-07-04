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четверг, 04 июля 2019 17:13

Ляшко призвал США к прямому военному соглашению с Украиной

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Ляшко призвал США к прямому военному соглашению с Украиной
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сравнил страницы истории Украины и США

На своей странице в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил США с Днем независимости, а также отметил необходимость усиления сотрудничества между Украиной и США в военной сфере.

"Сегодня День независимости США. Американцев действительно есть с чем поздравить - у них мощная экономика, сильная армия и развитая демократия, - начал Ляшко. - Более двухсот лет назад начали свой путь к успеху с того, что освободились от внешнего правления и определили собственные ценности и свободы".

Лидер РПЛ сравнил страницы истории Украины и США, заметив, что украинцам, как и американцам, приходится бороться за свое будущее.

"Украинская независимость намного моложе и для нас этот путь только начинается. Как и американцам прежде, нам приходится с оружием в руках отстаивать свое право решать, как жить. Будапештский меморандум должен был защитить Украину от агрессии. Но реальных шагов в нашу поддержку от стран-подписантов меморандума мы не увидели", - отметил Олег Ляшко.

Также Олег Ляшко отметил, что сейчас очень острым является вопрос о необходимости усиления военного сотрудничества с США, которое он инициировал еще в 2017 году. Именно тогда было принято историческое Обращение к Конгрессу США по безопасным гарантиям, главной идеей которого - предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США.

"Два года назад я вместе с командой разработал обращение к правительству США о заключении прямого двустороннего военного соглашения вне НАТО. После принятия парламентом оно было направлено в США и сейчас находится на рассмотрении Конгресса. Понятно, что в состоянии войны мы не можем стать членами НАТО. А прямое соглашение с США станет реальным инструментом для защиты Украины, как стало для Израиля и других стран. Надеюсь, в ближайшее время мы заключим эту сделку, а потом выбьем агрессора из Донбасса и Крыма", - подытожил Ляшко.

Напомним, что Олег Ляшко проводит активную международную деятельность. Недавно он жестко раскритиковал европейских политиков из-за возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, назвав это "страсбургским заговором" против Украины. В своей эмоциональной речи он назвал это крахом Совета Европы и предательством принципов, на которых она создавалась. Политик возмутился, что в то время, когда украинцы проливают кровь за свои территории и за спокойствие Европы, европейцы закрывают глаза на преступления России.

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Дата
04
июля

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