Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный

НАПК увидело коррупцию у Ляшко. Фото: УНІАН

Председатель Радикальной партии, бывший нардеп Олег Ляшко подал в суд на Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Производство по иску открыл Окружной административный суд города Киева, пишет "Hromadske"

Лидер "радикалов" просит признать противоправным и отменить решение НАПК, по которому в его декларации за 2017 есть нарушения.

Также Ляшко просит отменить вывод Нацагентства, в котором говорится об обнаружении в его декларации признаков коррупции.

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19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Олега Ляшко на поруки двух народных депутатов - Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Ляшко подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Статья предусматривает от четырех до семи лет заключения.