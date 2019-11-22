Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 639
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 783
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5265
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2025
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1755
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11628
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1566
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
"Нужны реальные результаты дел Майдана" - Зеленский с женой почтил память Героев Небесной сотни
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
В компании киборга и лидера "Бумбокса". Украинцы сняли видео ко Дню достоинства и свободы
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5265
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2025
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 288
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 14:18

Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный

  Комментировать
Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный
НАПК увидело коррупцию у Ляшко. Фото: УНІАН

Председатель Радикальной партии, бывший нардеп Олег Ляшко подал в суд на Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Производство по иску открыл Окружной административный суд города Киева, пишет "Hromadske"

Лидер "радикалов" просит признать противоправным и отменить решение НАПК, по которому в его декларации за 2017 есть нарушения.

Также Ляшко просит отменить вывод Нацагентства, в котором говорится об обнаружении в его декларации признаков коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшка защищала адвокат предприятий Ахметова

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Олега Ляшко на поруки двух народных депутатов - Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Ляшко подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Статья предусматривает от четырех до семи лет заключения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 6 Просмотров: 19424
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 18783
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 17559
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11475
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 11070
Политика
Доступные лекарства. Бесплатного инсулина будет больше
Доступные лекарства. Бесплатного инсулина будет больше Просмотров: 153
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
 Просмотров: 243
Бахматюка объявили в розыск
Бахматюка объявили в розыск Просмотров: 315
Зеленский назначил председателя Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил председателя Хмельницкой ОГА Просмотров: 189
Россия формирует в Крыму советских граждан - представитель Зеленского
Россия формирует в Крыму советских граждан - представитель Зеленского Просмотров: 135
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
6
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
2
"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена
Голосов: 13768
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua