Ляшко атаковал НАПК иском в суд. Говорит, что честный

Председатель Радикальной партии, бывший нардеп Олег Ляшко подал в суд на Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Производство по иску открыл Окружной административный суд города Киева, пишет "Hromadske"
Лидер "радикалов" просит признать противоправным и отменить решение НАПК, по которому в его декларации за 2017 есть нарушения.
Также Ляшко просит отменить вывод Нацагентства, в котором говорится об обнаружении в его декларации признаков коррупции.
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19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Олега Ляшко на поруки двух народных депутатов - Виктории Сюмар и Михаила Волынца.
Ляшко подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Статья предусматривает от четырех до семи лет заключения.
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