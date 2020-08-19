Лукашенко переназначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси. Фото: Reuters

Александр Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Соответствующий указ он подписал 19 августа. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Как отмечается, Лукашенко также утвердил новый состав правительства.

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Как отмечается, премьер-министр и ключевые министры сохранили свои посты.

Ранее сообщалось, на днях правительство Беларуси сложил полномочия перед новоизбранным президентом Александром Лукашенко. Инаугурация Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, состоится в течение двух месяцев. Точной даты пока не назначили.