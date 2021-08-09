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Лукашенко говорит о Минских переговорах, на которых ни разу не был - Геращенко

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Лукашенко говорит о Минских переговорах, на которых ни разу не был - Геращенко

Непризнанный миром белорусский диктатор, вместо того, чтобы рассказать о своем участии в передаче Путину "вагнеровцев" и ответить на вопрос о политзаключенных, нарушениях прав человека и пытках, пустился в воспоминания о минских переговорах в 2014-2015 годах. Об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2014-2019 годах Ирина Геращенко. Она отметила, что роль Лукашенко сводилась к принимающей стороне, а Украина и цивилизованный мир дали ему шанс выйти из международной изоляции.

"Впервые за десятилетия он встречал в холле своего нового, помпезного президентского дворца высоких гостей из Европы. Единственное его "участие" в тогдашних событиях - это официальное фото с президентами и канцлером. В тяжелых и изнурительных минских переговорах он участия не принимал, не присутствовал ни на одном раунде и ни на одной закрытой встрече", - констатирует Ирина Геращенко.

Она подчеркнула - очень странно слушать версию событий от Лукашенко, которую он может рассказывать только со слов своего суверена Путина.

"Вес" слова Путина знает весь мир. А правда написана в мемуарах непосредственных участников тех драматических событий. Президент Франции Франсуа Олланд вспоминает, как Порошенко и Путин разговаривали на повышенных тонах, потом обладатель Кремля куда-то ночью исчез, выяснилось, что он просто пошел немного поспать, чтобы еще больше истощить все делегации", - напомнила Геращенко.

"Когда текст далеких от идеальных минских соглашений было прочитано всеми участниками переговоров (в зале находились президенты Украины, Франции, РФ, канцлер Германии и их делегации), после изнурительной дискуссии о пункте о границах (Путин был категорически против, наши европейские коллеги уговаривали нас сосредоточиться на прекращении боевых действий и остановить убийства украинцев оккупационными войсками, а потом думать о границе), ВВП устроил очередную истерику, требуя, чтобы там поставили каракули граждане Захарченко и Плотницкий. Он кричал на своего придворного вассала Суркова, который в Кремле был одним из разработчиков адского плана растерзания Украины. И то откуда притащил "двоих из ларца", - пишет Ирина Геращенко.

"Конечно, показать подонков-боевиков и террористов на глаза президентов и канцлера - это было неслыханно. Поэтому их и близко не подпускали в зал переговоров, никто из лидеров государств их не видел и не здоровался. Загогулины отбросов, привлеченных РФ, представителей РФ, есть на документе. Они поставили свои подписи в присутствии непосредственных участников ТКГ - Хайди Тальявини, которая представляла председательствующего в ОБСЕ, посла РФ Зурабова и президента Л. Кучмы", - отмечает Ирина Генащенко.

"Но ни одной аббревиатуры об "лднр" в минском документе нет! Несмотря на все требования Путина! Как и нет легитимизации отбросов. За 4 года работы минских групп мы никогда не видели этих персонажей. Собаке собачья смерть, это о них. Плотницкий исчез, Захарченко неудачно сходил в "Ветерок", и в Минске их подельники кричали нам о причастности украинских спецслужб к лифту Моторолы, ресторанного отравления Захарченко, неудачной прогулки Гиви. А мы радовались", - вспоминает народный депутат.

"Единственная, кто сепаратно виделась с Захарченко/Плотницким, была Надя Савченко, которую при Зеленском выпустили строить журналистскую карьеру на прокремлевские каналы", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

"Лукашенко стоило бы рассказать о своей роли в попытке легитимизации "ЛДНР", потому что это по указанию ФСБ и Кремля Беларусь начала признавать "паспорта" этих образований и пускать по ним в страну боевиков. А единственной правдой в его сегодняшнем бреде были слова о том, что "Украина бросила РФ", - пишет Геращенко.

"Мы тогда действительно переиграли Путина. Чтобы дать нашей армии такую ​​важную передышку, чтобы нарастить мышцы и шаг за шагом освобождать украинскую землю", - резюмирует Ирина Геращенко.

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