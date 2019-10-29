Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает "турборежим" лучшим, чем "топтание на месте".

Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Некоторые обвиняет нас в поспешном принятии решений. Называя этот период Украины "турборежимом". Я очень рад. Но лучше двигаться быстро, даже допуская незначительных ошибок, которые всегда можно исправить. Вместо того, чтобы стоять на месте. Что фактически означает двигаться назад. Это не про нас. И останавливаться мы не собираемся", - сказал он.

"Мы продолжим евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским.

Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году.

Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", - продолжил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе начали отводить Вооруженные силы Украины

Во вторник президент Владимир Зеленский проверил капитальный ремонт автомобильной дороги Н-08 в Мариуполь. Видео опубликовал Офис президента.