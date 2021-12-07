Лидер республиканцев призвал Байдена предоставить Украине необходимое оружие

Макконнелл говорит, что США должны помогать союзникам. Фото: Pexels

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл призвал президента Джо Байдена предоставить Украине необходимое оружие.

Сказал об этом в ходе конференции Wall Street Journal, передает Bloomberg.

Макконнелл напомнил, что во время Холодной войны республиканцы и демократы поддерживали всех сторонников США.

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"Хотя Украина не является членом НАТО, все наши союзники в НАТО в ужасе", - сказал политик.

Агрессия России против Украины приведет к "серьезным последствиям". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО. В Латвии министры иностранных дел НАТО обсудят риски дальнейшей российской агрессии против Украины.