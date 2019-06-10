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Лидер "Национального корпуса" рассказал о целях объединения со "Свободой"

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Лидер &quot;Национального корпуса&quot; рассказал о целях объединения со &quot;Свободой&quot;
Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий обратился к украинцам с линии фронта. Фото: novorosinform.org

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий записал видеообращение к украинцам с линии фронта, в котором рассказал об объединении украинских националистов в единую политическую силу и о задачах, которые она ставит перед собой.

Указанное видеообращение было опубликовано вчера, 9 июня, на сайте политической партии "Национальный Корпус".

Политик начал с того, что прекращение войны на Донбассе не должно произойти путем капитуляции Украины, а в противостоянии с Россией Украина может полагаться только на собственные силы.

"Пророссийские силы будут говорить, что мир возможен только после капитуляции. Либералы будут рассказывать, что к миру могут привести только международные арбитры и вечные переговоры. Мы должны говорить простые и честные вещи о том, что сила украинцев в них самих, что, полагаясь исключительно на собственную силу, мы можем получить мир, миру быть только после того, как над Донецком будет поднят украинский флаг", – заявил Андрей Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" рассказал также, что возможный состав нового парламента вызывает у него много сомнений и опасений, поскольку с большой вероятностью его основой станут пророссийские политики. Он подчеркнул, что действенным противовесом таким пророссийским элементам в парламенте могут стать только представители объединенных националистов – "Национального Корпуса" и "Свободы".

"Кроме внешнего фронта в Украине есть еще и внутренний фронт. Нет сомнения, что эта Рада будет состоять преимущественно из пророссийских отбросов, а также людей, которые будут их молчаливо поддерживать. Именно поэтому эта Рада как никогда нуждается в тех, кто сможет жестко противостоять пятой колонне. Если надо, не совсем дипломатическими путями, но эффективно", – отметил Андрей Билецкий.

По словам политика, в новом парламенте только объединенная фракция националистов будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности пойманных на коррупции чиновников времен Порошенко и Януковича.

В то же время Андрей Билецкий подчеркнул, что одним лишь попаданием в парламент политические амбиции "Национального Корпуса" и "Свободы" не ограничиваются.

"Сейчас на первом месте – попадание в парламент, борьба с пророссийскими силами. Но дальше перед нами стоят большие цели. Мы должны создать единый национальный патриотический блок, состоящий не только из правых националистических партий, но и из ветеранских организаций, волонтерских организаций, стартапов, культурных проектов. Мы должны не словами, а реальными делами показать, как мы собираемся строить и защищать нашу Украину. Со своей стороны я обещаю, что выложусь ради этого на сто процентов", – пообещал Андрей Билецкий.

Напомним, 9 июня в Киеве состоялся съезд политической партии "Национальный Корпус" и ВО "Свобода", во время которого стороны подписали меморандум об объединении. Это означает, что в досрочных парламентских выборах партии примут участие в составе единой политической силы.

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Дата
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