Левочкина и Бойко зарегистрировали нардепами

Бойко и Левочкин - снова в парламенте.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 47 народных депутатов Верховной Рады 9-го созыва. Всего таких уже 321.

Среди списочников - экс- "регионалы" Юрий Бойко, Наталья Королевская, бывший глава администрации экс-президента Януковича Сергей Левочкин ("Опозиційна платформа - За життя"), представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), руководитель АТО в 2017-м, генерал Михаил Забродский, действующие нардепы Виктория Сюмар, Владимир Арьев ("Європейська солідарність"), Сергей Тарута ("Батьківщина").

Среди мажоритарщиков - скандального Максима Бужанского ("Слуга народа").

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народу" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батьківщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.