Лещенко объяснил, почему оказался за бортом "Слуги народа"

Лещенко объяснил, почему его не взяли в избирательный список. Фото: Газета 2000

Народный депутат Украины Сергей Лещенко не попал в списки партии "Слуга народа" на внеочередные выборы в Верховную Раду, потому что туда не принимали действующих депутатов.

"Слуга народа" не берет в список депутатов, которые есть в нынешнем парламенте или были в прошлом. И я не иду по списку "Слуги народа" в Парламент. Но я был причастен к старту этого великого политического проекта, начиная с января, когда Владимир Зеленский заявил об участии в выборах президента", – сказал Лещенко в комментарии телеканалу "НАШ".

Депутат отметил, что до сотни кандидатов от "Слуги народа" попала его помощница Марина Бардина. Лещенко заверил, что "она этого добилась сама. Я не мог своих людей включать в список".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтер, гендиректор телеканала, спорсмен: "Слуга народа" назвала кандидатов в Раду

Сам депутат размышляет над тем, чтобы баллотироваться в новый парламент самовыдвиженцем по мажоритарному округу, в котором он прописан. Окончательное решение Лещенко примет за несколько дней.

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. Первое - это разные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе - лицо нашей команды из регионов. Третье - люди, которые попали в список из-за интернет-отбор и имеют отличные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто-то - по мажоритарным округам ", - сказал лидер партии и президент Владимир Зеленский.