Лещенко идет на выборы

Нардеп Сергей Лещенко решил переизбраться. Фото: УНІАН

Бывший член фракции "Блок Петра Порошенка", нардеп

Об этом он заявил в пятницу с трибуны парламента.

"Выдвигаю свою кандидатуру в подольском округе 220, чтобы защитить Киев от застройщиков", - заявил нардеп.

В Верховную Раду нынешнего созыва по округу №220 прошел Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий, однако парламент не поддержал ее, пишет "Інтерфакс-Україна"

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На внеочередных выборах в парламент в ноябре 2014-го Сергей Лещенко баллотировался по списку "Блок Петра Порошенка". Шел 19-м. В мае в этом году вышел из фракции БПП.