Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает

Автор: The Aspen Institute Kyiv Ярослав Юрчишин имеет оптимистичный прогноз относительно голосования за "закон для Софийки"

13 июля на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты должны рассмотреть легализацию медицинского каннабиса в Украине. Неофициально его называют "закон для Софийки". Если документ примут, он откроет доступ к лекарствам для двух миллионов украинцев со сложными болезнями - онкологией, болезнью Паркинсона, Альцгеймера, с псориазом, рассеянным склерозом и многими другими. Сейчас им приходится завозить лекарства нелегально в страну. Препараты на основе медицинского каннабиса лишают их от боли. Кто мешает принять закон, в интервью Gazeta.ua рассказывает нардеп Gazeta.ua. Он - один из инициаторов законопроекта.

Около 50 стран используют каннабис в медицинских целях. В частности, Канада, Швейцария, Франция, Грузия. Почему в Украине так много препятствий к его легализации?

Есть несколько сред, которые борются с легализацией медицинского каннабиса, манипулируя тем, что его так же можно использовать в наркотических целях. На самом деле это не соответствует действительности. Это определенная среда в фармацевтическом бизнесе, которая не хочет допустить на рынок дополнительные обезболивающие препараты. Эта тенденция просматривалась во всех странах, где была такая дискуссия. Манипулируя информацией о том, что медицинские каннабиноиды вызывают наркотическую зависимость, пытаются избежать конкуренции. Они являются основными критиками. Тогда начинают работать другие среды - связанные с церквями, представители консервативных течений. При этом не используют никаких научных выводов, просто манипулируют. Например, представитель "Слуги народа" Бужанский в своих Telegram-каналах распространяет фейк о том, что Украина превратится в поле конопли. Очень не хватает качественной коммуникации, которая объясняла бы, что медицинский каннабис не является наркотическим. Что есть ряд болезней, с которыми люди нуждаются в каннабиоидах для облегчения самочувствия. В некоторых странах оппонентами выступали продавцы алкоголя и табака, которые видят в этом конкуренцию для себя. Алкоголь - один из самых дешевых антидепрессантов, но и один из самых опасных. Есть интерес не допустить на этот рынок качественный легальный обезболивающий продукт.

Какие еще есть стереотипы в Раде относительно легализации медицинского каннабиса?

Наиболее абсурдный аргумент - это увеличение количества наркотически зависимых. Образ наркомана - это наколотый, одурманенный подросток или среднего возраста человек, готовый ради дозы вынести из дома все. Якобы это будет вызывать безумное привыкание. Якобы люди будут тратить последние средства, чтобы получить дозу. Это не имеет никакого смысла. Это откровенный фейк. Говорят о росте количества преступлений. Сейчас большинство жестоких преступлений совершают в состоянии алкогольного опьянения. Даже если говорить об использовании медицинского каннабиса не по назначению - чего не может быть, в связи со спецификой его выработки, то преступлений в состоянии интоксикации каннабисом не зафиксировано. Жертвами таких манипуляций становятся не депутаты или правительство, а люди, как Софийка, которым критически необходимы такие лекарства. Сейчас вынуждены ввозить их контрабандой.

Какие будут предохранители к злоупотреблениям в случае принятия этого законопроекта? И какое будет наказание за торговлю рецептами с медицинским каннабисом?

Наказание будет такое, как и в отношении других рецептурных лекарств ограниченного обращения. Здесь важно, что у нас наказание есть. Но полиция часто сама задействована в крышевании схем и не противодействует такой деятельности. В законе четко установим, что эти лекарства могут выдавать только по рецепту и в исключительном перечне болезней или показаний. Но пока полиция ответственна за контроль оборота наркотиков, то бороться с этим будет достаточно сложно. Отмечу: медицинский каннабис не вызывает привыкания, это не наркотик. Специфика его изготовления, химический состав не позволяют его использовать, как наркотическое средство.

Можно ожидать, что в Верховной Раде хватит голосов? Какие фракции точно будут против?

Пока оптимистичные прогнозы. Надеюсь, на этой неделе удастся проголосовать в первом чтении. Среди нескольких десятков авторов законопроекта есть представители почти всех фракций. Кроме ОПЗЖ. Это политическая сила, которая и дальше хочет, чтобы Украина находилась не в европейском фарватере, а в постсоветском. Там царят эти все легенды о медицинском каннабисе.

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То, что президент внес законопроект в повестку дня уже на вторник, указывает, что большинство будет голосовать "за". Мы уже упоминали Бужанского. Вероятно, что против выступит еще часть пророссийского лагеря в "Слуге народа". Но это единицы.

Какая будет процедура получения лекарств для пациентов?

Это зависит от второго чтения. По логике, это должно работать, как все рецептурные лекарства. Врачи, которые имеют право выписывать эту рецептуру, выписывают рецепты. А приобрести их можно в аптеке.

Уже считали, сколько в год потребуется медицинского каннабиса на нынешнее количество пациентов? Как Украина их будет обеспечивать?

В Украине есть возможности, чтобы производить препараты самостоятельно. Здесь присутствует бизнес-компонент. Количество больных - это не стабильная цифра. Она может расти. Тенденции к уменьшению, к сожалению, случаются редко. Поэтому сейчас о четких цифрах говорить рано.

Будет ли предусмотрена компенсация на такие лекарства из государственного бюджета?

Все зависит от того, как пропишут национальную программу обеспечения, от возможностей бюджета. Для тех, кто имеет достаточно ресурсов и может позволить себе приобрести лекарства при наличии рецепта, будет рыночный формат и определенный уровень обеспечения местными или бюджетными средствами. Но пропорции и процедуры будут формироваться уже после принятия закона, как подзаконные акты от Минздрава, Министерства финансов.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса называют "законом для Софийки". Он носит имя Софии Мостовенко - ребенок болен на сложную форму эпилепсии. Ее мама Виктория призвала народных депутатов поддержать инициативу. Законопроект планируют рассмотреть на внеочередном заседании парламента 13 июля.