Кулеба прокомментировал заявление украинского посла о необходимости вернуть ядерный статус

Кулеба объяснил позицию Украины относительно ядерного статуса.

Украина не намерена нарушать взятые на себя обязательства.

"С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательства, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал. Что касается интервью нашего посла в Германии – его слова нельзя вырывать из контекста", – сказал министр МИД Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге для иностранных СМИ.

По словам Дмитрия Кулебы, его коллега – посол в Германии Андрей Мельник, который заявил о необходимости ядерного статуса, хотел объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях.

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Презідент Владимир Зеленский отметил, что возвращаться к ядерному оружию – неправильно. В то же время президент подчеркнул, что если бы Украина была ядерным государством, российского вторжения в 2014 году не произошло бы.