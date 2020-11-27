Кулеба отреагировал на желание Беларуси ввести антиукраинские санкции

Беларусь обвинила Украину в поддержке протестующих. Фото: NEXTA Live

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал готовность власти Беларуси ввести санкции против украинских чиновников.

"Мой белорусский коллега заявил о том, что готовится список санкций, или подготовлен список санкций в отношении украинских чиновников, но они еще не приняты, и это очень важная деталь", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Министр отметил, что "Украина никакого зла в отношении Беларуси не делала и во внутренние дела не вмешивалась".

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"И поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей", - отметил он.

26 ноября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь подготовила список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины. Министрество иностранных дел Беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиме ноту протеста. Таким образом Беларусь выразила решительный протест из-за поддержки Украины серий митингов в Минске.