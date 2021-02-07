Кулеба объяснил, почему украинский посол до сих пор не поехал в США

Назначение Маркаровой находится на финальном уровне. Фото: pravda.com.ua

Назначение бывшей министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США скоро завершится.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в интервью "Радио Свобода".

"Она завершает реально уже все оформление. Это всегда длительный процесс. Назначение посла - это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Потом она получит американские визы и едет", - рассказал он.

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Украина заинтересована, чтобы посол США также приехал в Киев как можно быстрее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами невозможно.