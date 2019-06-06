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четверг, 06 июня 2019 17:30

Кучма объяснил скандальное предложение не стрелять в ответ

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Кучма объяснил скандальное предложение не стрелять в ответ
Кучма дал брифинг в Администрации президента. Фото: Ukrinform

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма пояснил, что тезис о запрете стрелять в ответ - это его позиция, а не президента Владимира Зеленского.

Об этом второй президент сказал на брифинге в АП.

"Я - не президент. Надо обсуждать такую ​​проблему. Я сказал свое мнение. Я же не сказал, что есть решение президента страны или начальника Генерального штаба. [Сказал], что давайте уже думать о людях, детях.

А войну надо вести военными средствами и давать отпор, когда эта проблема существует... Мы должны, постепенно убеждая, что украинцы правы, с помощью всего мира постепенно решать эту проблему", - сказал Кучма.

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Экс-президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.

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06
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