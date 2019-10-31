Кто такой Дубневич

Дубневич был во фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте предыдущего созыва.

31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

"За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".

Ноль голосов на поддержку решения дали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и группа "За будущее".

По данным НАБУ, Дубневич в должности председателя главы транспортного комитета у ВР предыдущего созыва организовал коррупционную схему и пролоббировал выделение средств "Укрзализныци" на закупку стрелочной продукции.

Затем с сообщниками организовал ее закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

По версии следствия, Дубневичу было известно, что необходимую продукцию производит только Днипровский стрелочный завод. Однако соучастники с "Укрзализныци" и этого завода обеспечили победу на торгах ООО "АРГО". Компания закупила продукцию у завода через посредника - "Корпорацию КРТ", бенефициар которой Дубневич.

Днипровский стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн грн. Затем ее продали компании "АРГО" за 631,4 млн. После чего "УЗ" приобрела за 637,9 млн. При этом "УЗ" получила продукцию непосредственно от завода.

На схеме нардеп якобы заработал 93 млн грн.

Кто такой Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич трижды избирался народным депутатом. Проходил по 120 округу на Львовщине. В парламенте предыдущего созыва был членом фракции "Блок Петра Порошенко".

Когда был депутатом Львовского областного совета, был заместителем председателя фракции БЮТ.

Дубневич выходец из села Зубра Львовской области. Открыл кооператив по изготовлению обуви. Вместе со старшим братом Богданом руководил с/х предприятием "Львовское".

Богдан Дубневич в ВР прошлого созыва был в комитете по вопросам бюджета. На внеочередных выборах в июле проиграл в 118-м округе кандидату от "Голоса" Галине Васильченко.

Братья Дубневичи на двух хранили почти $20 млн наличными, по их электронными декларациями за 2016 год. На Богдана Дубневича и ближайших его родственников зарегистрированы 409 объектов недвижимого имущества. На Ярослава Дубневича с семьей - 273.

Обладают корпорацией по строительству железнодорожных путей, Самбирским керамзитовым заводом, Ровенским заводом сверхпрочных железобетонных конструкций, охотничьим хозяйством. 2016-го "Укрзализныця" закупила у компаний нардепов изделий на 1 млрд грн, рассказывал бывший министр транспорта Владимир Омелян.

Дело на миллиард



В январе 2018-го детективы Национального антикоррупционного бюро задержали во Львове четырех должностных лиц трех компаний "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Это - предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской теплоэлектростанций во Львовской области. Принадлежат Дубневичам.

Расследование начали в декабре 2016-го. Государственный Нефтегаз продавал предприятиям Дубневичей в 2013–2015 годах топливо по ценам значительно ниже рыночных — чтобы удешевить тепловую энергию для населения. По версии следствия, 300 млн кубометров газа на более чем 1,4 млрд грн фирмы использовали в собственной хозяйственной деятельности и продали по рыночным ценам.

Впоследствии руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что следствие не нашло следов причастности братьев Дубневичей к хищению газа на ТЭЦ, принадлежащих им.

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На днях в селе Зубра Львовской области прошли обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. В НАБУ рассказали, что обыски были в рамках дела о легализации более 2 млрд грн, якобы полученных преступным путем.