Крым – не бутерброд: Кулеба рассказал о поддержке Навального

Мы не должны очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины. Фото: Reuters

Украина поддерживает российского оппозиционера и критика Кремля Алексея Навального лишь потому, что он "враг президента РФ".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Враг моего врага - мой друг. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все просто. Мы не должны очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Еще и извинения придется ему принести за российскую агрессию, если произойдет так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе", - сказал Кулеба.

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После аннексии Крыма 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда не станет частью Украины. Он заявил, что "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать".