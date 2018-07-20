Кровавое ДТП на Житомирщине: Порошенко дал поручение местной власти

Президент Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области помочь пострадавшим в результате столкновения маршрутки с грузовиком.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", - написал Порошенко.

Он выразил соболезнование семьям погибших в ужасном ДТП, которое унесло жизни 10 человек.

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В Житомирской области маршрутка врезалась в грузовик. В аварии погибли 10 человек, еще 10 получили травмы. По предварительной информации, водитель маршрутки въехал в фуру с прицепом.

Это вторая смертельная авария с участием маршрутки и грузовика за день. Утром на трассе Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый автобус врезался в фуру. В результате погибли 5 человек, еще 12 получили травмы.