Кремль заявил о готовности Путина говорить с Зеленским

Песков повторил российскую пропаганду об "украинских нацистах". Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин, который ночью начал войну против Украины, готов на своих условиях говорить с украинскими властями.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Владимир Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооруженных сил в случае соответствующей готовности Киева", - цитирует Пескова The Insider.

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Он заявил, что Путин лично будет принимать решение о прекращении боевых действий: "В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей... Сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности".

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.