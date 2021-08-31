Кравчук перенес операцию на сердце и не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца года - Арестович

Кравчук не будет участвовать в заседании ТКГ до конца года. Фото: Укринформ

Глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Донбассом до ноября-декабря 2021 года.

"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет - это всегда очень непросто", - сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко возглавил рейтинг значимых политиков

В конце июня текущего года первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.