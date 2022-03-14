Коммуникация идет - Подоляк рассказал о переговорах

На переговорах стороны высказывают свое мнение. Фото: twitter.com/Podolyak_Mа

На переговорах с Россией коммуникаций идет, хотя и тяжело.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества" , – написал он.

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Переговоры продолжаются в видеоформате.

Сегодня в 10.30 начались переговоры с Россией по видеосвязи. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. На переговорах поднимут вопросы прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности.