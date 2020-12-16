Комитет Рады отказался рекомендовать Шкарлета на министра

Шкарлет исполняет обязанности министра образования с июня 2020-го. Фото: УНИАН

Парламентский комитет по вопросам образования не может рекомендовать назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь комитета, народный депутат Наталия Пипа в своем Facebook.

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Рекомендовал залу ВР завтра определиться. Потому ответ мы получим завтра в зале", - написала она.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра... Опубліковано Наталією Піпою Середа, 16 грудня 2020 р.

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Вечером 15 декабря фракция "Слуга народа" провела заседание с участием президента Владимира Зеленского. Обсуждали кадровые изменения в Кабинете министров. В частности, назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Сейчас он выполняет эти обязанности.