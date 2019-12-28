Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2745
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 117
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6813
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6111
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3114
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3339
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Интервью
1/5
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 90
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1053
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3339
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3366
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 315
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 14:35

Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко

1 Комментировать
Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко
Алексей Гончаренко напомнил, что иск против Газпрома был подан при Порошенко. Фото: eurosolidarity

Власть президента Зеленского стремится показать обществу свою внушительную победу в получении $3 млрд компенсации от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но эти действия являются присвоением достижений предыдущей власти.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня появилась отличная новость о том, что Газпром вернул Украине долг в $3 млрд. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение.

Хочу кое-что напомнить: иск против Газпрома был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью"

Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России $3 млрд по предварительным искам, а стратегия новой власти относительно новых исков на $12 млрд, которые Украина вероятно выиграет.

"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывают, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 35795
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 16534
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 6 Просмотров: 12672
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 12132
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9306
Политика
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
 Просмотров: 90
Без оливье, без подарков и с вертепом - как Тищенко, Вятрович и Совсун праздновать Новый год и Рождество
Без оливье, без подарков и с вертепом - как Тищенко, Вятрович и Совсун праздновать Новый год и Рождество
7
 Просмотров: 522
Зеленский назначил трех глав РГА
Зеленский назначил трех глав РГА Просмотров: 792
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
 1 Просмотров: 2745
Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции
Кабмин назначил первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
3
Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси, игнорируя протесты Литвы — Москаль
2
Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия
Голосов: 14347
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua