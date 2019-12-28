Команда Зеленского присвоила себе заслуги Порошенко - Гончаренко

Алексей Гончаренко напомнил, что иск против Газпрома был подан при Порошенко. Фото: eurosolidarity

Власть президента Зеленского стремится показать обществу свою внушительную победу в получении $3 млрд компенсации от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но эти действия являются присвоением достижений предыдущей власти.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня появилась отличная новость о том, что Газпром вернул Украине долг в $3 млрд. Конечно же, Зеленский представил это как свое большое достижение.

Хочу кое-что напомнить: иск против Газпрома был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью"

Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России $3 млрд по предварительным искам, а стратегия новой власти относительно новых исков на $12 млрд, которые Украина вероятно выиграет.

"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывают, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому выигрыш ли это - Думай-те! "- написал политик.