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суббота, 05 мая 2018 12:46

Коломойский заявил о поддержке партии "Видродження"

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Коломойский заявил о поддержке партии &quot;Видродження&quot;
Коломойский рассказал, какую партию поддерживает. Фото: "Информатор"

Затаившийся в швейцарской Женеве экс-губернатор Днепропетровской области и бизнесмен - миллиардер Игорь Коломойский публично признал, что имеет непосредственное отношение к партии "Видродження", которую возглавляет экс-регионал Виталий Хомутынник.

В телефонном разговоре с Соней Кошкиной он заявил, что вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом поддерживают эту партию. Телефонный разговор состоялся непосредственно во время интервью с Кернесом.

При чем, мэр Харькова всячески пытался избежать публичного разговора с Коломойским, предложив вместо него набрать, к примеру, Ляшко. Но звонок состоялся таки Коломойскому. Попытка Кернеса убедить Коломойского не говорить о политических делах - тоже не увенчалась успехом. Далее разговор между Кернесом, Коломойским и Кошкиной в оригинале.

Соня Кошкина : Здравствуйте, Игорь Валерьевич.

Игорь Коломойский: Здрасьте.

Соня Кошкина: Со мной рядом Геннадий Адольфович.

Геннадий Кернес: Игорь Валерьевич.

Игорь Коломойский : Геннадий Адольфович, мое почтение.

Геннадий Кернес : Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что мы с вами общаемся, но о политике мы не общаемся.

Игорь Коломойский: Не общаемся, кроме того, что мы поддерживаем одну известную партию. А так вообще, в принципе, не общаемся.

Соня Кошкина : Она называется "Возрождение", Игорь Валерьевич?

Игорь Коломойский: Ну, Геннадий Адольфович имеет честь быть даже самым важным членом этой партии на сегодняшний день. Я - нет. Я в другой состою.

Соня Кошкина (Кернесу - С.К.) : Геннадий Адольфович, я о вас чего-то не знаю? Вы состоите в партии "Возрождение"?

Геннадий Кернес : Нет. Это неправда.

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Игорь Коломойский : Я состою в другой партии.

Соня Кошкина : Я про Геннадия Адольфовича сейчас.

Игорь Коломойский: Он в партии "Видродження" также (формально Кернес не состоит в партии "Возврождение", - С.К.).

Соня Кошкина : А вот Геннадий Адольфович отрицает, что он симпатик "Видроження". Я говорю ему о Хомутыннике, о вас, а он все отрицает.

Геннадий Кернес: Нет, не так, Соня. Вы сказали: "Коломойский имеет отношение к этой партии". Я сказал, что Коломойский отношения к этой партии не имеет.

Игорь Коломойский : А у вас офф рекордс разговор?

Соня Кошкина : Он рекордс. Чего стесняться?

Игорь Коломойский : А, он рекордс? Если он рекордс, то я не имею отношения к "Видродженню".

Напомним, на съезде партии "Видродження" заявлено, что Кернес примет участие в праймериз на пост кандидата в Президенты Украины.

Конкуренцию ему, по данным СМИ, намерены составить лидеры партии Виктор Бондарь и Виталий Хомутынник. Последний не исключено, что уже начал свою агитацию – на днях в денежном обороте появились купюры номиналом в 50 и 200 грн c надписью "Голосуй за Хомутынника".

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Дата
05
мая

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