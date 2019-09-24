Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну

21 сентября бизнесмен Игорь Коломойский появился на матче баскетбольного клуба "Дніпро", в котором играет его младший сын Григорий.

Фотографии опубликовал клуб в Facebook.

Коломойский-старший пришел без бороды, побритый.

Тогда "Дніпро" победил и стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу сезона 2019-2020.

Также Коломойский соглашался на селфи с присутствующими на матче.

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Григорий Коломойский вернулся в Украину из Израиля. Ранее он учился в Кливлендском университете и играл в баскетбол. 5 сентября 20-летний сын бизнесмена принял участие в неофициальной игре баскетбольного клуба "Днепр" с литовским "Невежиса".