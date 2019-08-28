Коломойский рассказал, чем будет измерять эффективность Зеленского на должности

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого СМИ связывают с президентом Владимиром Зеленским, будет измерять эффективность его работы по одному показателю - сколько украинцев вернется из-за границы.

"Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько людей вернется в Украину", - сказал он в интервью "Цензор.нет".

На вопрос, сколько украинцев должны жить в Украине за 5 лет, чтобы стало понятно, что у Зеленского удалось, Коломойский ответил:

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей - это его коэффициент полезного действия. Если будет 38 миллионов (то есть + 10%), надо выбирать Зеленского на второй срок. А если будет 35, то ауфидерзейн (до свидания. - Gazeta.ua)".

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Украинский олигарх Игорь Коломойский доволен избранием Владимира Зеленского на пост президента. "Я кайфую", - сказал он о победе Зеленского на выборах российскому медиа "РБК".