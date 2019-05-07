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среда, 08 мая 2019 00:12

Коломойский о Зеленском: Может, это эксперимент, но хуже не будет

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Коломойский о Зеленском: Может, это эксперимент, но хуже не будет
Владимир Зеленский не имеет политического опыта, около 20 лет провел в шоу-бизнесе. Фото: rbc.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что шоумен Владимир Зеленский в качестве президента не сделает стране хуже, чем было до него.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Сложно представить бо′льший эксперимент со страной, чем выбрать человека без программы, команды, видения, с какой-то разношерстной тусовкой вместо плана действий", – сказал журналист Денис Бигус.

"Может быть, это эксперимент. Но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне... Отсюда лучше видно, видна вся панорама. А из Киева не видно, холмы мешают Печерские", - ответил Коломойский.

На ремарку журналиста о том, что хотелось бы от новоизбранного президента услышать больше, чем популистское "все будет хорошо", бизнесмен ответил: "Сегодня по-другому больше ничего нельзя сказать. Если хотите конкретики, сразу возникают вопросы: как это реализовать, где брать деньги?"

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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.

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