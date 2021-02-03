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среда, 03 февраля 2021 11:55

Кого бы поддержали украинцы на выборах президента

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Кого бы поддержали украинцы на выборах президента
65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, сообщают социологи. Фото: Reuters

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента, нынешнего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

Пятого президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко поддержали бы 13,7%, нардепа с ОПЗЖ Юрия Бойко - 13,5%. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги значимо не изменились, пишет "Інтерфакс-Україна"

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы поддержать 11,2% (рост с 7,5% в декабре), нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука - 7,9%, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана - 5,5%, председателя Радикальной партии Олега Ляшко - 4,8%, шоумена Сергея Притулу - 4,5%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4%.

65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы.

Социологи опросили 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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На выборах 21 апреля 2019 года украинцы избрали Зеленского президентом Украины. В 2-м туре за него проголосовали 73,22% избирателей. Перед этим в 1-м его поддержали 30,24%.

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03
февраля

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