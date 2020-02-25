Кого американцы видят следующим президентом

В переизбрания Трампа верит треть сторонников демократов. Фото: zn.ua

По мнению 65% американских избирателей, действующему президенту США Дональду Трампу "безусловно" или "вероятно" удастся переизбраться на второй срок.

Но не все они будут голосовать за него, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov для CBS News.

В переизбрание Трампа верит треть сторонников демократов, тогда как среди республиканцев 9 из 10 опрошенных заявили о победе действующего президента на выборах.

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Американские избиратели считают, что среди кандидатов от Демократической партии больше шансов на переизбрание у сенатора Берни Сандерса. В его победу верят лишь 27% опрошенных. 26% респондентов говорят, что стать президентом может бывший вице-президент Джо Байден. В бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - 20% поддержки, в сенатора Элизабет Уоррен - 19%. Причем среди демократов об уверенности в победе любого из названных кандидатов заявили не более 46% опрошенных.

Окончательно свой выбор сделали 42% избирателей-демократов.

Опросы YouGov для CBS News проводили с 20 по 22 февраля по репрезентативной выборке с 10 тыс. зарегистрированных избирателей США. Во время исследования 6498 назвали себя демократами или независимыми избирателями, но заявили при этом о намерении участвовать в демократических праймериз. Погрешность выборки не превышает 1,2%.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020-го.

Чиновники разведки США предупредили конгрессменов, что Россия вмешивается в нынешнюю предвыборную кампанию с целью помочь Дональду Трампу остаться президентом на второй срок.