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четверг, 31 декабря 2020 12:11

Когда Украина получит План действий по членству в НАТО

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Когда Украина получит План действий по членству в НАТО
Украина может получить План действий по членству в НАТО осенью 2021 года. Фото: REUTERS

Украина стремится получить План действий по членству в НАТО.

Есть шанс увидеть перспективу предоставления Украине ПДЧ осенью 2021 года. Об рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Важным является получение Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе. Те, кто внимательно следит за динамикой украинского-американских отношений, знают, что из года в год наше военно-техническое сотрудничество укрепляется. Растут и объемы того, что мы получаем, или закупаем в США и выделенные средства на военную поддержку Украины. То есть, мы уже очень серьезно продвинулись в этой сфере. Мы будем обсуждать с новой администрацией этот вопрос, будем взвешивать все "за" и "против", потому что здесь есть и политический элемент. Сейчас этим статусом наделены страны, не относящиеся к евроатлантическому пространству. То есть, они никоим образом не могут стать частью евроатлантического пространства, потому что так сложилась география. Украина является неотъемлемой и естественной частью евроатлантического пространства. Поэтому мы всегда должны бить в точку членства в НАТО. Это является абсолютным и безусловным приоритетом , - рассказал Кулеба, передает ТСН.ua.

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Заметил, если Грузия первой получит ПДЧ - это только укрепит позиции Украины. Если получим одновременно - тоже замечательно. Но не надо превращать поход в НАТО на социалистическое соревнование. Есть нормальный политический процесс. Нас интересует конечная цель. А конечная цель - это Украина как государство-член Североатлантического альянса.

Украина может увеличить национальные взносы в операции под предвадительством НАТО и направить дополнительный персонал. Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран.

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