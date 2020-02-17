Когда состоится следующий саммит в "нормандском формате": Кремль дал свой ответ

По словам Пескова, точного понимания относительно возможной даты проведения встречи пока нет. ФОТО: censor.net.ua

Возможность проведения следующей встречи в "нормандском формате" находится на стадии обсуждения.

Заявил об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское федеральное агентство ТАСС.

С точной датой проведения встречи лидеров "норманнской четверки" еще не определились. Удастся ли организовать ее в апреле, как планировалось ранее, также неизвестно.

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"Как минимум, нужно перечитать парижский документ (принят по итогам саммита 9 декабря 2019 в Париже) и попытаться осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам, в данном случае речь идет о конкретном документ", — отметил Песков, называя условия для проведения встречи на высшем уровне.

Как напомнил представитель Кремля, в документе говорилось о безальтернативности минских договоренностей и необходимости их выполнения.

Предварительно планировалось провести встречу в "нормандском формате" в апреле. Для согласования позиции между министрами на сегодняшний день проводятся двусторонние переговоры.