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Когда примут закон об отмене перевода часов

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Когда примут закон об отмене перевода часов
Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Фото: pixabay.com

Проект закона об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине во втором чтении могут принять в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

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"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития 15 марта. Это означает, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", - сказала политик, передает "Интерфакс -Украина".

Если закон примут, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а постоянно будет оставаться нынешний зимнее время, или UTC +2 по международной шкале.

Верховная Рада 3 марта приняла в 1-м чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот. "За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Голос", группа "Партия" За будущее ". ОПЗЖ," Европейская солидарность ","Батькивщина", группа "Доверие" - воздержались.

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