Климкин рассказал о нежелании Рады его уволить

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Верховной Рады, которая не проголосовала за его отставку.

"Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом, - написал министр в facebook.

"You can check out anytime you like, but you can never leave ..." ( "Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти ..."). Ну, а я в отпуске ", - говорится в заметке.

11 июля Рада отклонила проект постановления №10381 президента Владимира Зеленского "Об увольнении Климкина П.А. от должности министра иностранных дел Украины".