Кличко не согласен с новым построением власти в столице

Кличко не согласен с Зеленским. Фото: РБК

Киевский городской председатель Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении главы КГГА. Я еще раз подчеркнул, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять только декоративную функцию , а киевлянам "сверху спустят" человека без всяких обязательств перед ними", сообщил он "Вечернему Киеву".

Виталий Кличко добавил, что о своем окончательном решении Владимир Зеленский сообщит его лично.

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В СМИ распространяется информация о возможном назначении директора телеканала 1+1 Александра Ткаченко на должность главы Киевской городской государственной администрации. О том, именно ли Ткаченко планируют назначить на должность главы КГГА, Кличко ответил, что ему об этом ничего не известно.