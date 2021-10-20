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среда, 20 октября 2021 17:07

"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом

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&quot;Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим&quot; - Майман о конфликте с нардепом
Ветеран АТО Михаил Майман прокомментировал вручение обвинительного акта по делу о драке с Кивой. Фото: Апостроф

Ветерану АТО Михаилу Майману вручили обвинительный акт по делу о драке с одиозным нардепом Ильей Кивой. Правоохранители считают, что Майман напал на Киву, однако видео с камер наблюдения говорит об обратном.

Об этом ветеран АТО сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале Mayman News, передают "Комментарии".

"Мне вручили обвинительный акт в уголовном деле с народным депутатом Ильей Кивой. Вы все прекрасно помните эту ситуацию в ресторане, как он на меня напал и мне пришлось обороняться. Теперь я получил обвинительный акт, в котором написано, что Кива - потерпевший", - рассказал Майман.

Судебное заседание, по его словам, пока не назначили.

Адвокат ветерана Андрей Циганков сообщил, что изначально дело было возбуждено по статье 346 Уголовного кодекса Украины - пытались доказать, что Майман напал на политического деятеля, "бесценного для Украины". Однако позже дело переквалифицировали на статью 125 - нанесение легких телесных повреждений.

Адвокат считает, что именно Кива напал на Маймана, а не наоборот, но правоохранители почему-то отказываются видеть очевидное. В обвинительном акте все перекрутили – не было никакого нападения. Правоохранители пытаются доказать, что нужно верить их обвинительному акту, а не кадрам на видео. А в обвинительном акте говорится, что Майман увидел в ресторане своему знакомого Киву и без каких-либо причин решил нанести тому удары, уверен адвокат.

Напомним, инцидент, о котором говорится в обвинительном акте, произошел в январе 2020 года в одном из ресторанов Киева. На видео, которое оказалось в сети, видно, как Кива подходит к Майману и бьет его головой в нос, после этого ветеран дает ответ нардепу.

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