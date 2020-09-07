Кипр расследует выдачу паспорта Коломойскому

Игорь Коломойский входит в десятку самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в $ 1 млрд. Фото: Reuters

Власти Кипра расследует, законно ли выдали паспорта олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

По сообщению кипрской газеты Politis, были ли нарушения - должны определить в течение 3 месяцев, пишет Hromadske

Среди украинцев паспорта получили, кроме Боголюбова и Коломойского, его жена Ирина и дочь Анжелика, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2006-2007), совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его жена Елена, руководитель группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин (получил украинское гражданство в 2016 году).

В письме к лидерам местных партий президент Кипра Никос Анастасиадис якобы указал, что Боголюбова обвиняли, что он "через кипрскую дочернюю компанию присвоил сумму, равную 5% ВВП Украины", а Коломойского - в "серии враждебных поглощений с помощью силы и вымогательств".

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Ранее журналисты Al Jazeera опубликовали расследование о том, что Кипр продавал свое гражданство коррупционерам со всего мира. В частности, они упоминали экс-министра экологии Украины и руководителя частной газодобывающей компании Николая Злочевского. Наибольшую часть месторождений Burisma получила в то время, когда Злочевский руководил министерством. Это стало предметом расследования после 2014 года, когда Злочевский уже покинул Украину.

Против Злочевского расследовали уголовные дела. Журналисты указывают, что получение гражданства Кипра помогло ему избежать наказания.

До 2019 года для получения "золотого паспорта" нужно было инвестировать в экономику Кипра $2 млн. С 2019 года сумма инвестиций возросла до $2,5 млн. 4 августа Федеральное бюро расследований США обыскало офисы компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были владельцами Приватбанка. Его национализировали в декабре 2016 года.