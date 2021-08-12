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четверг, 12 августа 2021 19:48

Каждый пятый "слуга народа" оказался в громком скандале - КИУ

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Каждый пятый &quot;слуга народа&quot; оказался в громком скандале - КИУ
"Некоторые политики смогли попасть сразу в несколько громких скандалов за два года работы в парламенте", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель. Фото: "Укрифнорм"

Фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат партии "Слуга народа" - всего 53 народных депутатов. Такую статистику собрал Комитет избирателей Украины.

Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "слуги", неэтичное поведение, в том числе и во время планерных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции. Среди лидеров по количеству публичных скандалов - Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

"Это беспрецедентное количество публичных скандалов как для одной фракции. Несмотря на обещания Зеленского прощаться со скандальными депутатами, большинство из них до сих пор являются членами фракции. Некоторые политики смогли попасть сразу в несколько громких скандалов за два года работы в парламенте", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Давид Арахамия неоднократно отмечался одиозными заявлениями и комментариями - по ядерному оружию, разговорах президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом на повышенных тонах, возможности предоставления воды в Крыму, нагадуютьу КИУ.

Александр Корниенко вместе с Арахамией попал в сексистский скандал из-за высказываний о коллеге из партии.

Николай Тищенко попал сразу в несколько публичных скандалов. В частности, относительно работы его ресторана "Велюр" во время локдауна, нарушения карантинных норм на дне рождении жены, одиозном поведении во время выборов народного депутата в Ивано-Франковской, отмечают в КИУ.

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Дата
12
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