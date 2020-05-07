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четверг, 07 мая 2020 03:25

Катар предложил помощь Украине в борьбе с Covid-19

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Катар предложил помощь Украине в борьбе с Covid-19
Катар хочет помочь Украине. Фото: pixabay.com

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Речь идет о медицинских средствах для предотвращения его распространения, сообщается на сайте Офиса президента по итогам телефонного разговора шейха с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили ситуацию с эпидемией вируса в Украине и Катаре, а также договорились координировать усилия для совместного противодействия его распространению.

В свою очередь Зеленский поздравил эмира и жителей Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил его за помощь в возвращении граждан Украины.

Также президент предложил стране инвестировать в строительство современных больниц и дорог в Украине. По его словам, стоимость приоритетных проектов оценивается в более 16 миллиардов долларов.

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30 марта в аэропорт "Борисполь" прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар).

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