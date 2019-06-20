Кандидату по 143 округу Виктору Куртеву будет не до встреч с избирателями

В партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев

Недавно стало известно, что в Бессарабии партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу представит некий Виктор Куртев.

Избирателям №143 округа, а к ним относятся жители городов Измаил и Рени, прилегающих к ним сел, и еще пяти сел Болградского района, об этом человеке пока ничего не известно.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков 16 июля заявил:

"Мы решили пойти по пути постпраймериз. То есть мы предложили обществу список партии "Слуга народа", и до 6 июля у нас с вами есть возможность, если мы где-то ошиблись, если мы где-то не до конца получили информацию, потому что собрать полное досье, глубоко проверив всех людей, тоже не всегда получается… мы ждем от журналистов и от общественности информацию по нашим кандидатам… Если кто-то не достоин быть в списке партии "Слуга народа", то мы его оттуда уберем".

Учитывая интерес избирателей, а также призыв партии "Слуга народа" о помощи в проверке ее кандидатов, мы решили просмотреть всевозможные реестры и собрать информацию о Викторе Куртеве.

Виктор Куртев родился в 1979 году в селе Криничное Болградского района. В интернете известен как руководитель группы компаний "Метрополия". Согласно реестрам, он является директором (подписантом) ПП "Управляюча компанія "Метрополія", ТОВ Управляюча компанія "Метрополія", ТОВ НТК "Метрополія". Конечным бенефициаром этих компаний, является Элени Антимиаду (управляющая компания "Метрополия" ЛТД, Кипр), проживающая в г. Никосия (Кипр). Судебная практика предприятий насчитывает сотни решений, постановлений и определений в уголовном, хозяйственном и административном праве.

Административные дела, по которым на Куртева накладывали штраф, например, 04.07.2011 за нарушение порядка ведения налогового учета, сразу отбрасываем, хотя они говорят о Куртеве как о руководителе.

08.01.2013 следственный отдел ГУ ДФС в Полтавской области открывает Уголовное производство ч.3 ст.212 УК "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах" по факту проведения рисковых финансово-хозяйственных операций по взаимоотношениям с ООО "УК" Метрополия", что привело к занижению суммы уплаты в государственный бюджет суммы НДС в размере 1703634 грн., и завышение суммы отрицательное значение разницы между суммой налоговых обязательств и суммой налогового кредита в размере 2129364 грн.

А вот это интереснее: 21.07.2015 года Голосеевский районный суд Киева за подделку документов вынес директору ООО "УК "Метрополия" Куртеву приговор по ч.4 ст.358 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Мягкий приговор объясняется тем, что Куртев в процессе следствия полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления и пошел на сделку с прокурором.

29 ноября 2016 года Киевская прокуратура открывает уголовное производство в связи с тем что должностные лица "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Николаевоблэнерго" в сговоре с ООО "УК "Метрополия" выводят 18,5 млн грн. Дело рассматривается в Днепровском райсуде Киева. Досудебным расследованием установлено, что должностные лица вышеупомянутых облэнерго вошли в сговор с директором (В.Куртев) и бухгалтером ООО "УК "Метрополия". Средства были присвоены путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ по разработке проектной документации и их последующей легализации, в том числе путем предоставления возвратной финансовой помощи в свою пользу. Также средства перечислялись путем заключения фиктивных договоров в пользу ЧП "Метрополия" и ООО "НТК "Метрополия". Кстати, сообщалось, что в Зе-команде Виктор Куртев во время президентской избирательной кампании выступал экспертом по энергетике. Данное уголовное дело объясняет какими "экспертными знаниями" из сферы энергетики он делился.

11.12.2018 Следственный отдел ГУ ДФС в г. Киеве открывает уголовное производство по ч.3 ст.212 УК "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", в связи с тем, что должностные лица ООО "НТК "Метрополия" осуществляли фиктивную финансово-хозяйственную деятельность, без реального выполнения работ, чем уклонились от уплаты налогов в сумме 4785460 грн, в том числе НДС - 4163446 грн и налога на прибыль 622 014 грн.

02.04.2019 следственный отдел Печерского управления полиции г. Киева открывает уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК - подделка документов путем внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы предприятия относительно приобретения ТМЦ, совершили подделку налоговых деклараций и налоговых накладных ООО НТК "Метрополия", в котором директором является Куртев Виктор Владиславович.

Судебные заседания и следственные действия по данным и другим уголовным делам в отношении Куртева и его компаний продолжаются. В связи с этим в реестрах можно обнаружить различные судебные решения в рамках уголовных производств о разрешениях на обыски в этих "Метрополиях". Например, совсем недавно, 30 мая 2019 г. Печерский районный суд города Киева по делу № 757/27 833/19-к удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении должностных лиц ООО "НТК "Метрополия", а месяцем ранее к документам, которые содержат банковскую тайну относительно открытия, функционирования и движения средств по банковским счетам, открытых ООО "НТК "Метрополия".

В общем, выполняя просьбу руководства партии "Слуга народа", сообщаем, что имеющему судимость и подозреваемому кандидату в народные депутаты по 143 округу гражданину Куртеву некогда будет заниматься агитацией – ведь ему постоянно надо будет посещать судебные заседания, допросы, давать пояснения. И вряд ли в его отсутствие ТОВ "Бессарабський медиа-холдинг" с кипрской хозяйкой и уставным фондом 100 000 грн сумеет с помощью своих желтых изданий внятно рассказать избирателям о планах "энергетика" Куртева.