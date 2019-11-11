Как украинцы относятся к иностранным лидерам

Лукашенко и Путину симпатизируют наименее состоятельные украинцы. ФОТО: сайт президента РФ

Лучше всего среди иностранных лидеров украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко (66% положительно), хуже всего - к президенту России Владимиру Путину (71% отрицательно).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 октября - 4 ноября.

В основном положительное отношение имеют к канцлеру Германии Ангеле Меркель (60% положительно против 17% отрицательно), президенту Польши Анджею Дуде (48% против 9%), президенту Франции Эммануэлю Макрону (39% против 17%).

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30% украинцев, отрицательно - 42%.

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Есть различия среди регионов: на юге и востоке лучше относятся к Лукашенко, президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану и Путину, на западе - к Дуде, премьеру Канады Джастину Трюдо, Трампу.

По возрасту: Лукашенко симпатизируют старшие, Макрону, премьеру Великобритании Борису Джонсону, Трампу - младшие.

Насчет денег: Лукашенко и Путину симпатизируют наименее состоятельные, Дуде, Макрону, Трюдо, Джонсону, Трампу - наиболее состоятельные.

"Рейтинг" опросил 3000 человек старше 18 лет через формализованное интервью. Погрешность - 1,8%.

Александр Лукашенко приезжал в Украину 4 октября. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он принял участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проводится в Житомире. Лукашенко заявил, что "несмотря на ту границу, которую нас заставили выставить, между людьми нет никаких границ".