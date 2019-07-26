Кабмин рассмотрит увольнение Кличко с должности главы КГГА на ближайшем заседании

Гройсман: "Все председателя КГГА исторически складывали полномочия перед новоизбранным президентом". Фото: UAZMI

Кабинет министров Украины рассмотрит увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

"Согласно Конституции все главы областных госадминистраций складывают полномочия перед вновь избранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично. Так или иначе. Далее остается вопрос, назначит ли президент Кличко на должность или нет", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Радио НВ".

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Гройсман отметил, что вопрос по согласованию освобождения Кличко планируют вынести на ближайшем заседании.

"Это полномочия президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

Ранее Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение председателя КГГА Кличко.