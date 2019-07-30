Кабмин пока не будет увольнять Кличко - назвали причину

Ранее сам Гройсман заявил, что правительство рассмотрит отставку Кличко с головы КГГА на ближайшем заседании. ФОТО: "Радио Свобода"

Кабинет министров не рассмотрит на этой неделе увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации из-за отсутствия премьера Владимира Гройсмана.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет", - сказал "Укринформа" его пресс-секретарь Василий Рябчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сплетни, домыслы и ничего больше - Кличко о выступлении Богдана

Заседание правительства должно было состояться в среду, 31 июля.

Ранее сам Гройсман заявил, что правительство рассмотрит отставку Кличко с головы КГГА на ближайшем заседании. Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение председателя КГГА Кличко. 11 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей встрече с Владимиром Зеленским. На ней президент сообщил мэру о своем желании назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации "своего человека". Кличко назвал это "возвращением методов Януковича". По его словам, Богдан несколько раз обращался к нему с требованием координировать свои действия с застройщиком Андреем Вавриша и директором телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко. Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой подать документы для освобождения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Премьер Владимир Гройсман подтвердил получение представления об увольнении Кличко и заявил, что рассмотрит его на ближайшем заседании правительства.