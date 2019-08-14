Кабмин отказался увольнять Кличко

Виталия Кличко пока не будут увольнять Фото: https://112.ua

Члены правительства приняли совместное решение о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.



Так, действующий состав Кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности. Об этом прессекретар премьер-министра Василий Рябчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства будет рассматриваться оно не будет", - отметил Рябчук.

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В конце июля руководитель ОП Андрей Богдан заявил о том, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы "не трогать" Кличко с должности главы КГГА