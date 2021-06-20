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Кабмин на три месяца продлил контракты членов наблюдательного совета Укрзализныци. Среди них и Лещенко

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Кабмин на три месяца продлил контракты членов наблюдательного совета Укрзализныци. Среди них и Лещенко
Лещенко продолжит работать в Укрзализныце. Фото: Украинская правда

Кабинет министров продлил полномочия членов наблюдательного совета Укрзализныци, контракты с которыми закончились 19 июня, на срок до трех месяцев.

Правительство решило избрать членами наблюдательного совета Шевки Аджунера, Андреаса Матье (независимые члены), Сергея Лещенко и Олега Журавлева (представители государства) на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более чем на три месяца, сообщается в распоряжении № 666 от 18 июня.

Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.

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Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния Укрзализныци была создана в январе этого года, но достаточно быстро успела разобраться в беспорядке, что стоит на этом предприятии. Она приняла решение признать работу наблюдательного совета и правления "УЗ" неудовлетворительной.

ВСК планирует обратиться к правительству с требованием уволить исполняющего обязанности председателя Ивана Юрика, членов правления компании как "некомпетентных и таких, которые не соответствуют занимаемой должности". Также депутаты предлагают начать поиск замены нынешнего состава наблюдательного совета. ВСК обратило внимание на заоблачные зарплаты менеджмента "УЗ" и предложило привести их в соответствие финансовых показателей компании. А они в последнее время не впечатляют: за прошлый год "Укрзализныця" получила 12 млрд грн убытков.

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